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Лестер – головний претендент на Роббена, який влітку покине Баварію

23 травня 18:54 431 Читать на русском
Лестер – головний претендент на Роббена, який влітку покине Баварію
Ар'єн Роббен / Фото: соцмережі

Вінгер Баварії Ар'єн Роббен може стати футболістом Лестера.

Англійський клуб – головний претендент на підписання Ар'єна Роббена, який влітку покине Баварію на правах вільного агента, повідомляє Daily Mail.

Роббен та Рібері забили в останньому матчі за Баварію у Бундеслізі

"Лестер – це варіант, але я поки не знаю. Мені необхідно прийняти непросте рішення. Я повинен знайти місце, у якому буде все добре не тільки у футбольному плані, але і буде комфортно моїй родині",цитує нідерландця BBC.

Роббен: Можу грати ще 4 чи 5 років

Нагадаємо, Роббен виступає за Баварію з 2009-го року. Контракт 35-річного вінгера з німецьким грандом завершується влітку цього року. Сторони не будуть продовжувати угоду.

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