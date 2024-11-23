Лестер приймає Челсі в 12-му турі чемпіонату Англії 2024/25. Склад та посилання на онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Матч Лестер – Челсі відбудеться у Лестері на Кінг Пауер Стедіум і стартує о 14:30 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок показуватиме MEGOGO.

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Український вінгер Михайло Мудрик, як і зазвичай у матчах АПЛ, розпочинає гру на лаві запасних. Наразі Челсі займає третю позицію в турнірній таблиці АПЛ з 19 очками, в той час як Лестер розташувався на 15-му місці з 10 балами.

Стартовий склад Челсі: Санчес, Фофана, Бадіашиль, Колвілл, Кукурелья, Кайседо, Енцо, Мадуеке, Палмер, Фелікс, Джексон.

Запасні: Адарабьойо, Беттінеллі, Вейга, Дьюсбері-Хол, Йоргенсен, Лавія, Мудрик, Нкунку, Санчо.