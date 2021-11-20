Лестер – Челсі – 0:3 – відео голів та огляд матчу
Лондонський Челсі завдав розгромної поразки Лестеру в 12-му турі англійської Прем'єр-ліги. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращих миттєвостей поєдинку.
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На 28-й хвилині гол-красень оформив Н'Голо Канте. Французький хавбек отримав пас Джеймса в центрі поля, на швидкості прилетів до штрафного майданчика й майстерно поклав м'яч під стійку. Добив "лисиць" у другому таймі Крістіан Пулішіч. Американець вийшов на заміну й замкнув простріл Зієша вздовж воріт.
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