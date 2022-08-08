Лестер і Брентфорд розписали результативну нічию в першому турі АПЛ. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Лестер відкрив рахунок з кутового, коли Кастань замкнув навіс Маддісона. На початку другого тайму господарі подвоїли перевагу шикарним дальнім ударом Дьюсбері-Хола.

Брентфорд врятував нічию з Лестером, влаштувавши камбек після 0:2

Брентфорд провів серію замін та оформив камбек. Тоуні скоротив відставання, а Дасілва в стилі Роббена – змістившись з флангу, пробив у дальню дев'ятку – вирвав для гостей нічию.

У наступному турі обидві команди зустрінуться з топ-суперниками. Лестер поїде до Арсенала, а Брентфорд прийме Манчестер Юнайтед.