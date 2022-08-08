Лестер – Брентфорд – 2:2 – відео красивих голів і огляд матчу
8 серпня 12:55 - Читать на русском
Лестер і Брентфорд розписали результативну нічию в першому турі АПЛ. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".
завершено
33’ Тімоті Кастань
Айвен Тоуні 62’
Джош Дасілва 86’
33’ Тімоті Кастань
62’ Айвен Тоуні
86’ Джош Дасілва
Лестер відкрив рахунок з кутового, коли Кастань замкнув навіс Маддісона. На початку другого тайму господарі подвоїли перевагу шикарним дальнім ударом Дьюсбері-Хола.
Брентфорд врятував нічию з Лестером, влаштувавши камбек після 0:2
Брентфорд провів серію замін та оформив камбек. Тоуні скоротив відставання, а Дасілва в стилі Роббена – змістившись з флангу, пробив у дальню дев'ятку – вирвав для гостей нічию.
У наступному турі обидві команди зустрінуться з топ-суперниками. Лестер поїде до Арсенала, а Брентфорд прийме Манчестер Юнайтед.
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