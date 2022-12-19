L'Equipe оцінив роботу Шимона Марциняка у фіналі ЧС-2022 на 2 бали із 10. Видання вважає, що польський арбітр не виправдав очікувань.

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Зокрема журналісти газети мають претензії щодо послідовності. "Пенальті на Анхелі Ді Марії був дуже суперечливим. Епізод, в якому порушили правила проти Маркуса Тюрама, мало чим відрізнявся. Але в другому випадку пенальті призначено не було – Марциняк не хотів сперечатися з відеоарбітром, своїм співвітчизником перед камерами всього світу", – зазначалося у звіті.

Також газета обурилася відсутністю попередження Крістіана Ромеро, який, на її думку, зіграв у фіналі дуже жорстко. Не сподобалася журналістам L'Equipe ще й безкарність воротаря збірної Аргентини Еміліано Мартінеса під час серії пенальті. Журналісти вважають, що Марциняк мав втрутитися після того, як голкіпер відкинув м'яча далеко від Орельєна Чуамені, коли півзахисник підходив до 11-метрової позначки.

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