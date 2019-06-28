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Леонов залишиться головним тренером Арсенала-Київ

12:43 211 Читать на русском
Леонов залишиться головним тренером Арсенала-Київ
Ігор Леонов (по центру) / ФК Арсенал-Київ

Представник Першої ліги Арсенал-Київ залишив на посаді головного тренера Ігоря Леонова.

Арсенал-Київ на своєму офіційному сайті повідомив, що Ігор Леонов продовжить очолювати команду та готуватиме її до сезону у Першій лізі.

ПФЛ рекомендуватиме розширення УПЛ з сезону 2020/21

Команда проведе збір у Щасливому, спаринг-партнери наразі уточнюються.

За підсумками сезону 2018/19 Арсенал-Київ посів останню 12 позицію в турнірній таблиці та опустився у нижчий дивізіон.

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Трансфери чемпіонату України Трансфери Арсенал-Київ Арсенал-Київ Ігор Леонов Ігор Леонов Перша ліга
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