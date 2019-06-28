Леонов залишиться головним тренером Арсенала-Київ

Представник Першої ліги Арсенал-Київ залишив на посаді головного тренера Ігоря Леонова.

Арсенал-Київ на своєму офіційному сайті повідомив, що Ігор Леонов продовжить очолювати команду та готуватиме її до сезону у Першій лізі.

ПФЛ рекомендуватиме розширення УПЛ з сезону 2020/21

Команда проведе збір у Щасливому, спаринг-партнери наразі уточнюються.

За підсумками сезону 2018/19 Арсенал-Київ посів останню 12 позицію в турнірній таблиці та опустився у нижчий дивізіон.

Унікальний гравець Шахтаря, непробивний Паньків і провальний пенальтист Мораєс: рекорди та антирекорди футболістів УПЛ