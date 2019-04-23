Леонов: Це не Олімпік виграв, це ми програли

Головний тренер Арсенала-Київ Ігор Леонов прокоментував поразку від Олімпіка у 25 турі УПЛ.

"Не можу зараз сказати, в чому причина поразки. Чому ви думаєте, що ми повинні постійно перемагати? Ми виграли двічі, це добре, але кожну гру ми не можемо вигравати. Сьогодні ми самі програли, це не Олімпік виграв. Програли через свої помилки. Розберемося і будемо йти далі.

Олімпік перемогою над Арсеналом-Київ перервав серію невдач

Олімпік намагався перемогти, але скажу, що дві наші помилки вплинули на гру. Не знаю, був там пенальті, чи ні, подивлюся. Але грубі помилки з нашого боку вирішили гру.

Перша перемога Олімпіка з жовтня минулого року у відеоогляді матчу проти Арсенала-Київ – 2:0

Я провину за поразку беру на себе, гру програв я. Можливо, поставив не той склад. Нічого, на помилках вчаться. Але ці помилки коштують нам три очки", – цитує Леонова сайт телеканалів "Футбол 1/2".