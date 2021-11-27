"Програли матч – звісно, у поганому настрої. Хлопці у роздягальні вбиті трохи. Але це Динамо. У поганому психологічному стані перебуваємо, ми недобрали багато очок у попередніх матчах. Але нічого, йтимемо вперед. Хлопцям подякував за гру. Звичайно, треба грати з першої по 90 хвилини, а не лише у другому таймі. Якщо гратимемо як у другому таймі – у команди є хороше майбутнє.

Минай – Динамо – 0:2 – відео голів і огляд матчу

Що сталось з командою у першому таймі? Ми ж грали не з дворовою командою, а з Динамо. Ви ж самі розумієте, Динамо у першому таймі домінувало. Ми у перерві внесли деякі корективи. Допомогла потрійна заміна по перерві? Напевно, так. Євген Селезньов вийшов і майже всю гру зробив у другому таймі. Тільки результату немає, а так він усе зробив.

Я, звичайно, перебільшую, але у другому таймі дуже добре хлопці вийшли. І Селезньов добре вийшов, і Месхі. Хахльов зіграв у двох попередніх матчах, важко було. Ми за тиждень провели три матчі. Це велике навантаження на хлопців. Але вони молодці", – розповів Леонов у ефірі УПЛ Online.

Зазначимо, що Динамо переграло Минай (2:0), але закарпатці добре себе проявили у матчі з "біло-синіми", а Євген Селезньов став найяскравішим гравцем у складі закарпатців.

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