54-річний фахівець офіційно очолив вінницьку Ниву, повідомляє прес-служба клубу. Фахівець підписав контракт 15 січня.

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Останнім місцем роботи Леонова був Минай, у якому він був наставником з жовтня по грудень 2021 року. Звільнили його через незадовільні результати. Також Ігор Іванович очолював київський Арсенал, працював в Маріуполі й Шахтарі.

Зауважимо, Нива Вінниця завершила першу частину сезону Другої ліги на сьомій сходинці турнірної таблиці групи А.

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