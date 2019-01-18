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Леонов: Ніяких контрактів з Арсенал-Київ я не підписував, у нас джентльменська угода

19:35 24 Читать на русском
Леонов: Ніяких контрактів з Арсенал-Київ я не підписував, у нас джентльменська угода
Ігор Леонов / Фото з соцмереж

Новий тренер Арсенал-Київ Ігор Леонов заперечив підписання угоди із столичним клубом.

"Термін дії мого контракту з Арсенал-Київ? Ніяких контрактів я не підписував. У нас з Арсеналом джентльменська угода. Контракти підписував, ще будучи гравцем і тільки з ініціативи клубу. Ніколи нічого не вимагав, чесно виконував свою роботу. Такі мої принципи.

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А написати і підписати можна все, що завгодно. Ціль від цього не змінюється: команду потрібно залишити в Прем'єр-лізі. Ось про це і варто думати", – цитує Леонова footboom.

Нагадаємо, після 18-ти турів УПЛ Арсенал-Київ посідає останню сходинку турнірної таблиці, маючи в активі лише 8 очок.

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Теги
Арсенал-Київ Арсенал-Київ Ігор Леонов Ігор Леонов
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