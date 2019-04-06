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Леонов: Грою задоволений, хоча в другому таймі підсіли

21:46 165 Читать на русском
Леонов: Грою задоволений, хоча в другому таймі підсіли
Ігор Леонов / ФК Олімпік

Головний тренер Арсенала-Києва Ігор Леонов прокоментував перемогу над Чорноморцем (3:1).

62’ Артем Чорній
 
Гаетан Міссі Мезу Коукаку 5’
Сергій Вакуленко 25’
Павло Оріховський 37’
5’ Гаетан Міссі Мезу Коукаку
25’ Сергій Вакуленко
37’ Павло Оріховський
62’ Артем Чорній

"Звичайно, результатом я задоволений. Грою в першому таймі теж дуже задоволений, але в другому трохи підсіли, а Чорноморець додав. Почали грати на результат, який тиснув на нас.

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Коли виходили на другий тайм сказав команді, щоб вони забули про результат і грали, нібито рахунок 0:0. Але бачите як вийшло, є над чим працювати. Найголовніше, що хлопці домоглися результату. Нам ці 3 очки дуже знадобляться.

Зараз нехай хлопці радіють, а під час гри радіти нема чого. У роздягальні гарний настрій, хлопці задоволені, я задоволений командою, їх ставленням і грою.

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Чому не проводили ігор під час паузи? Просто не було спаринг-партнерів. Із задоволенням зіграли б, але ніхто не відгукнувся, а з Другою лігою не хотів грати, боявся, що на синтетиці хтось може травму отримати", – поділився Леонов в коментарі телеканалу Футбол 2.

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