Леонов – найкращий тренер 23-го туру УПЛ

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу визначило найкращого наставника 23-го туру УПЛ.

Наставник Арсенала-Київ Ігор Леонов був визнаний найкращим тренером 23 туру УПЛ, повідомляє сайт Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу.

Циганков визнаний найкращим гравцем 23-го туру УПЛ

Головний тренер "канонірів" отримав середній бал 4,6. У цьому турі команда на виїзді перемогла Чорноморець з рахунком 3:1.

До слова, Арсенал-Київ наразі посідає останню, 12 сходинку в УПЛ. У активі підопічних Леонов 15 очок після 23-х матчів.

Ярмоленко та Коноплянка потрапили у світовий рейтинг втрачених талантів: "вони могли зробити набагато більше"