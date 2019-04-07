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Леонов – найкращий тренер 23-го туру УПЛ

17:32 184 Читать на русском
Леонов – найкращий тренер 23-го туру УПЛ
Ігор Леонов / ФК Арсенал-Київ

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу визначило найкращого наставника 23-го туру УПЛ.

62’ Артем Чорній
 
Гаетан Міссі Мезу Коукаку 5’
Сергій Вакуленко 25’
Павло Оріховський 37’
5’ Гаетан Міссі Мезу Коукаку
25’ Сергій Вакуленко
37’ Павло Оріховський
62’ Артем Чорній

Наставник Арсенала-Київ Ігор Леонов був визнаний найкращим тренером 23 туру УПЛ, повідомляє сайт Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу.

Циганков визнаний найкращим гравцем 23-го туру УПЛ

Головний тренер "канонірів" отримав середній бал 4,6. У цьому турі команда на виїзді перемогла Чорноморець з рахунком 3:1.

До слова, Арсенал-Київ наразі посідає останню, 12 сходинку в УПЛ. У активі підопічних Леонов 15 очок після 23-х матчів.

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Теги
Арсенал-Київ Арсенал-Київ Ігор Леонов Ігор Леонов Чорноморець - Арсенал-Київ
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