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Леоненко: Зважаючи на гру Динамо, їх не лише Олександрія може обійти, а й Зоря наздогнати

11:48 363 Читать на русском
Леоненко: Зважаючи на гру Динамо, їх не лише Олександрія може обійти, а й Зоря наздогнати
Віктор Леоненко / Фото з соцмереж

Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко розповів про боротьбу за верхні місця в УПЛ.

"Так як грає Динамо, то їх не тільки Олександрія може обійти в турнірній таблиці, але і Зоря наздогнати. Луганці грали непогано, просто втрачали очки на рівному місці. Це теж говорить про клас, але хто здивується, якщо Зоря посяде третє місце в чемпіонаті?

Леоненко: Таких гравців, як Шевченко, в Динамо було мінімум 8, а якби їх продали?

Вони складно почали і в цьому теж потрібно розбиратися. Це не означає, що Вернидуб втомився або футболісти зажрались, зовсім немає. Луганці ніяк не можуть знайти гарного нападника після відходу Будківського. Команда робить багато флангових передач, які не знаходять адресата.

Леоненко: Потрібно продавати Циганкова, бо через рік-два він буде коштувати менше, але в Європі він не заграє

Ще одна проблема полягає в тому, що Зоря грає на контратаках. А це недобре, тому що якщо команда суперника не біжить вперед, то луганцям стає складно. Часто на допомогу "чорно-білим" приходять стандарти", – цитує Леоненка FootBoom.

Теги
Динамо Динамо Зоря Зоря Віктор Леоненко
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