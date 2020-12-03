"Перше, на що потрібно звернути увагу – гра не відповідає рахунку. Пенальті на Вербічі не дали, оскільки він пізно впав. Якби Циганков забив наприкінці першого тайму, то набагато подорожчав би.

Ювентус – Динамо – 3:0 – відео голів і огляд матчу

Несправедливий другий гол від Роналду, бо там, як на мене, заважав та перебував у положенні поза грою товариш Мората. І Луческу необхідно вирішувати проблему, чому команда кидає грати. Три моменти Динамо у грі з Ювентусом у Лізі чемпіонів – це багато чого вартує.

Після цієї гри гравці "біло-синіх" мають стати сильнішими. Луческу вважає, що після Барселони, але я думаю, що саме після цієї гри", – зазначив Леоненко на відео.

Нагадаємо, кияни розгромно програли Ювентусу (0:3) та залишились на третьому місці групи G, маючи в активі 1 очко.

Ювентус – Динамо: Роналду і Ко задавили в ЛЧ, сувенірна гра, 20 хвилин щастя та історичне суддівство, на яке заслужили