Леоненко зізнався, як Шевченко ледь не довів його до сліз

Колишній форвард Динамо, а нині експерт ТК Футбол 1/2 Віктор Леоненко розповів, як тренер збірної України вітав його з 50-річчям.

"Шевченко подзвонив. Можу сказати, що коли він мене вітав, я ледь не розплакався.

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Він мене любить, я йому багато дав. Сказав йому, що буду завжди підтримувати", – сказав Леоненко в програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, екс-нападники Андрій Шевченко та Віктор Леоненко свого часу разом захищали кольори київського Динамо.

Після 10-ти турів нинішнього сезону УПЛ Динамо перебуває на третій сходинці, поступаючись Шахтарю на 10 очок.

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