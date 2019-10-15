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Леоненко зізнався, як Шевченко ледь не довів його до сліз

07:30 2232 Читать на русском
Леоненко зізнався, як Шевченко ледь не довів його до сліз
Віктор Леоненко / Фото з відкритих джерел

Колишній форвард Динамо, а нині експерт ТК Футбол 1/2 Віктор Леоненко розповів, як тренер збірної України вітав його з 50-річчям.

"Шевченко подзвонив. Можу сказати, що коли він мене вітав, я ледь не розплакався.

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Він мене любить, я йому багато дав. Сказав йому, що буду завжди підтримувати", – сказав Леоненко в програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, екс-нападники Андрій Шевченко та Віктор Леоненко свого часу разом захищали кольори київського Динамо.

Після 10-ти турів нинішнього сезону УПЛ Динамо перебуває на третій сходинці, поступаючись Шахтарю на 10 очок.

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Теги
Євро-2020 Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко Динамо Динамо Віктор Леоненко
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