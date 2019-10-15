Леоненко зізнався, як Шевченко ледь не довів його до сліз

Євро-2020 — 03:20 16708
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Україна – Португалія: героїчний вихід на Євро-2020 з 1-го місця – футбольні кіборги, кайф, гордість і нефартовий Роналду
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Україна – Португалія: Роналду розчарований поразкою, поностальгував за Києвом та прокоментував ювілейний голЄвро-2020 — 02:01 6228
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Україна – Португалія: Маліновський пояснив значну кількість помилок нашої командиЄвро-2020 — 01:00 1872
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Україна – Португалія: післяматчева прес-конференція Андрія ШевченкаЗбірна України — 00:45 6480
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Євро-2020, кваліфікація: Англія за крок від виходу з групи, Франція та Туреччина розійшлися миромЄвро-2020 — 14 жовт 1344