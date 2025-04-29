– Ваша думка про Михавка? Він помилився в моменті з пенальті, але багато експертів відзначають його потенціал, що він може вирости в другого Забарного.

– Передавайте привіт таким експертам. Михавко відзначився зі знаком мінус двічі. Спочатку обрізався у середині поля, а потім привіз необов’язковий пенальті у свої ворота.

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Він уже на шостій хвилині себе проявив. Молодець! Кого хвилює, що він молодий? Рахунок 0:1 зробив. До рівня Забарного всі можуть вирости. Ключове слово – можуть. Я побачив, що Михавко привіз гол у свої ворота і зробив дві дитячі помилки за 30 секунд – обрізався в середині поля і заробив непотрібний пенальті , – сказав Леоненко у коментарі BLIK.

До слова, цього сезону Михавко провів за Динамо 36 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився одним голом та двома результативними передачами.

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