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Леоненко заявив, що Шахтар мусить радіти можливості знову зіграти з Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів

10:08 438 Читать на русском
Леоненко заявив, що Шахтар мусить радіти можливості знову зіграти з Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів
Віктор Леоненко / фото із соцмереж

Експерт програми "Великий футбол" Віктор Леоненко поділився своєю думкою щодо результатів жеребкування Ліги чемпіонів для Шахтаря. У групі С "гірники" зустрінуться з Манчестер Сіті, Аталантою і Динамо Загреб.

 

"Я б на місці футболістів радів, що знову попався Манчестер Сіті. По-перше, якщо ти слабкий, то вчишся і береш все, що вони вміють. А так, можна порадіти і за харків'ян, оскільки команди гратимуть у Харкові.

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А якби слабкий суперник попався, ну обіграли його і що? Адже якщо програти Манчестер Сіті, всі скажуть, ось, це сильний клуб, дорогий – відразу готова залізна відмазка.

Тим більше, якщо зараз Манчестер Сіті набере відразу очки, то в останніх матчах гратимуть або другі склади, або десяті, скільки їх там у Гвардіоли. Добре, що перший матч відразу з "містянами", тому що відразу ж треба включаться в боротьбу", – сказав Леоненко.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Шахтар Шахтар Віктор Леоненко Манчестер Сіті - Шахтар Ліга чемпіонів
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