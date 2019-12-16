toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
РОМАН ЗОЗУЛЯ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЄ ЖЕРЕБКУВАННЯ ЛЧ

Леоненко заступився за Михайличенка і назвав справжнього винуватця провалів Динамо

18:58 2932 Читать на русском
Леоненко заступився за Михайличенка і назвав справжнього винуватця провалів Динамо
Динамо – Лугано / Фото ФК Динамо

Футбольний експерт ТК Футбол 1/2 Віктор Леоненко прокоментував невихід киян з групи Ліги Європи.

90+4’ Віктор Циганков
 
Марко Араторе 45’
45’ Марко Араторе
90+4’ Віктор Циганков

"Для мене тренери ніколи не були винні, хоч вони і були слабкі. Тренери не грають в футбол. У таких моментах, як у Бєсєдіна, жоден тренер не врятує. Ну і президент – він підписує контракти з такими гравцями.

Бєсєдін – про виліт Динамо з Ліги Європи: Повністю беру провину на себе

Але тут варто нагадати про головне. Вони повинні були виходити з першого місця в групі. Це так, про всяк випадок", – сказав Леоненко в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, Динамо не змогло вийти з групи ЛЄ, де їхніми суперниками були Копенгаген, Мальме та Лугано.

"ВР за рівнем довіри випередила Динамо" та "добрі новини з немитої": реакція соцмереж на провал киян у Лізі Європи

blog_ava
Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів 2019/20 – Маліновський має шанси, у Зінченка пара смерті
13:21
22701
Теги
Віктор Леоненко Динамо - Лугано Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Динамо Динамо Ліга Європи Олексій Михайличенко Олексій Михайличенко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
0
хв
Кальярі
21:45
Лаціо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук