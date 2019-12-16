Леоненко заступився за Михайличенка і назвав справжнього винуватця провалів Динамо

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"Зозуля не хотів їхати на матч з Райо": українця очікує історичний вердикт в Іспанії – є лише три варіанти
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Тернопіль прийме фінал Кубка України 2019/20Кубок України — 16:14 4002
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Динамо U-19 дізналося суперника у плей-офф Юнацької ліги УЄФА: результати жеребкуванняЛіга чемпіонів — 15:27 3630
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"Не найкращий варіант": Маркевич назвав умови, при яких Шахтар пройде Бенфіку, і пояснив, чому Зеніт – це не командаЛіга Європи — 15:15 9924
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Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, Шахтар та інші українці отримали суперників – онлайн-трансляція, як це булоЛіга Європи — 14:28 11057