Леоненко заступився за Михайличенка і назвав справжнього винуватця провалів Динамо

Футбольний експерт ТК Футбол 1/2 Віктор Леоненко прокоментував невихід киян з групи Ліги Європи.

"Для мене тренери ніколи не були винні, хоч вони і були слабкі. Тренери не грають в футбол. У таких моментах, як у Бєсєдіна, жоден тренер не врятує. Ну і президент – він підписує контракти з такими гравцями.

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Але тут варто нагадати про головне. Вони повинні були виходити з першого місця в групі. Це так, про всяк випадок", – сказав Леоненко в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, Динамо не змогло вийти з групи ЛЄ, де їхніми суперниками були Копенгаген, Мальме та Лугано.

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