"Хто став розчаруванням року? Супряга? Я слабких навіть не хочу опускати вниз.

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Знаю, що мене слухають та прислухаються. Якщо я скажу, що Супряга – хрінь, то він вже ніколи не заграє", – сказав Леоненко у програмі "Пряма червона".

Нагадаємо, Владислав поки не може закріпитись у команді Мірчі Луческу. У нинішньому сезоні УПЛ 21-річний форвард провів лише три матчі. За чутками, раніше Супрягою цікавились кілька клубів Серії А.

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