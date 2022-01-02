Леоненко: Якщо я скажу, що Супряга – хр*нь, то він вже ніколи не заграє
08:00 - Читать на русском
Екс-форвард "біло-синіх" Віктор Леоненко порозмірковував над кар'єрою нападника Динамо Владислава Супряги.
"Хто став розчаруванням року? Супряга? Я слабких навіть не хочу опускати вниз.
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Знаю, що мене слухають та прислухаються. Якщо я скажу, що Супряга – хрінь, то він вже ніколи не заграє", – сказав Леоненко у програмі "Пряма червона".
Нагадаємо, Владислав поки не може закріпитись у команді Мірчі Луческу. У нинішньому сезоні УПЛ 21-річний форвард провів лише три матчі. За чутками, раніше Супрягою цікавились кілька клубів Серії А.
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