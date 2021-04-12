"Я б на місці Мілевського пішов із Миная. По-перше, він не потрапляє до складу, вже можна залишати цей клуб. Та й Минай грає на контратаках.

Наставник Миная просто пояснив відсутність стабільної ігрової практики у Мілевського

У першому таймі, я так розумію, тренери взагалі забули сказати гравцям, що є ворота. А цей знаменитий розіграш кутового? У мене питання до Федика: може з роздягальні починати розбігатися?" – резюмував Леоненко в ефірі програми Великий Футбол.

До слова, Мілевський відіграв лише 12 хвилин у матчі з Рухом (0:2), а загалом після зимового повернення в УПЛ провів 239 хвилин у 6 поєдинках. Його Минай розташувався на останній сходинці турнірної таблиці, Рух – 12-й.

Рух здолав Минай та відштовхнувся від дна УПЛ – закарпатці не виграють 5 матч поспіль