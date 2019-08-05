Леоненко: Вже будь-який форвард сильніший, ніж нинішні в Динамо

Футбольний експерт Віктор Леоненко розкритикував атаку київського Динамо.

"Для мене вже будь-який форвард сильніший, ніж нинішні в Динамо. Тут питання, де Родрігес буде грати, і які вимоги у Хацкевича будуть до нього. Тому що те, що він у верховій боротьбі хороший – вже видно. Такі трансфери викликають багато питань, тому що людина їде з Японії в Динамо.

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Хтось може собі уявити, що з Люксембургу хтось поїхав в Шахтар? Так і я не можу. Звичайно, якщо прибрати ніяких Соля і Бєсєдіна, можна і вдало зіграти. Як Де Пена", – сказав Леоненко в ефірі програми Великий футбол.

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