Леоненко: Вважаю, що у Ярмоленка не вийшло в Борусії

Екс-футболіст Динамо та збірної України Віктор Леоненко прокоментував потенційний перехід Андрія Ярмоленка у Вест Хем.

"Вважаю, що Борусія переплатила за Андрія. Якщо українця купили за 25 млн євро, а продадуть за 20, то вже втратять гроші.

Вийде у Ярмоленка чи ні? Потрібно відштовхуватися від того, які до нього будуть вимоги, і на якій позиції він буде грати. Це найважливіше. У деяких клубах думають, що купують універсального футболіста, а виходить, що переоцінюють можливості гравця.

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Наведу приклад з Коноплянкою. Євген говорив, що не зможе зіграти на правому фланзі. Мені самому не зрозуміло. Техніка і швидкість у нього є. Теж саме може статися і з Ярмоленко. Змусять його зіграти зліва, а раптом не вийде? Можу побажати йому тільки удачі, але це ж чемпіонат Англії!

Якщо в АПЛ багато водитися з м'ячем, то можуть і ноги відірвати. Вважаю, що у Ярмоленка не вийшло в Боруссії. Тому його продають дешевше. Німецький клуб зазнає збитків, і Андрій не зміг в повній мірі проявити себе. Справа навіть не в тому, що у нього була серйозна травма. Хоча виникає питання, як він буде почувати себе після цього ушкодження? Може з'явитися якийсь страх.

Не забувайте, що Вест Хем не перший і не другий клуб в чемпіонаті Англії. У цій команді потрібно буде битися. А Ярмоленко більше звик грати на техніку. Думаю, що йому буде складно. Не знаю, володіє він англійською мовою чи ні, але це не так важливо, якщо ти серйозний футболіст. Згодом мову можна підучити. Андрій – хлопець технічний, шкода тільки, що у нього немає швидкості. Йому могло бути легше в чемпіонаті Англії, тому що швидким гравцям завжди простіше.

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Однак, якщо він буде водитися з м'ячем, як в Динамо, то ніхто цього йому не дозволить. Не буде у нього часу робити 20 торкань і віддавати поперечні передачі. За цю справу можуть і партнери по команді "напхати". Там на слова не соромляться. Це в Україні Ярмоленко зірка, а в серйозному клубі легко можуть висловити своє невдоволення: від гравця до тренера. Це у нас все сором'язливі. Сподіваюсь, що Андрій змінюється, тому що за кордоном зовсім інші вимоги", – цитує Леоненка Footboom.