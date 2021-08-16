"Петраков – кандидатура хороша, тому що збірна омолоджується. Він всіх молодих знає. Я не думаю, що всі вони будуть грати в складі.

Федецький назвав головну перевагу Реброва над Петраковим і має свого кандидата у тренери збірної України

Будь-якому тренеру буде зараз важко. У Петракова може вийти. Він давно повинен бути нагорі, нехай і не в національній збірній", – цитує Леоненка сайт ТК Футбол.

Нагадаємо, Олександр Петраков, який вигравав чемпіонат світу на чолі збірної України U-20, залишається головним претендентом на посаду наставника національної команди. УАФ спочатку хотіла призначити Сергія Реброва, але той не зміг домовитися про припинення співпраці з Аль-Айном.

Переможець, інноватор, дипломат. Чому роботу Андрія Шевченка у збірній України можна назвати легендарною