Леоненко висловився щодо призначення Хацкевича в Полісся – він відповів, чи зможе легенда замінити Ротаня
Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко прокоментував прихід Олександра Хацкевича на посаду віце-президента Полісся.
– Що скажете про призначення Хацкевича в Поліссі?
– Я радий за свого друга. Він буде підказувати Буткевичу, кого брати, а кого ні, хто футболіст, а хто не футболіст. Віце-президент, як прем'єр-міністр, як правило, робить більше, ніж президент. Ба більше, Хацкевич сам грав і був тренером.
Хацкевич офіційно став віце-президентом Полісся
– У Полісся шість поразок поспіль у всіх турнірах. Якщо чорна смуга продовжиться, Хацкевич може замінити на тренерському містку Ротаня?
– Не може, а так швидше за все і буде, – цитує Леоненка Sport-Express.ua.
Полісся наразі перебуває на десятому місці у турнірній таблиці УПЛ з трьома балами. У п'ятому турі "вовки" зіграють з Кривбасом.
