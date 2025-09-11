– Що скажете про призначення Хацкевича в Поліссі?

– Я радий за свого друга. Він буде підказувати Буткевичу, кого брати, а кого ні, хто футболіст, а хто не футболіст. Віце-президент, як прем'єр-міністр, як правило, робить більше, ніж президент. Ба більше, Хацкевич сам грав і був тренером.

Хацкевич офіційно став віце-президентом Полісся

– У Полісся шість поразок поспіль у всіх турнірах. Якщо чорна смуга продовжиться, Хацкевич може замінити на тренерському містку Ротаня?

– Не може, а так швидше за все і буде, – цитує Леоненка Sport-Express.ua.

Полісся наразі перебуває на десятому місці у турнірній таблиці УПЛ з трьома балами. У п'ятому турі "вовки" зіграють з Кривбасом.

