"Розберемо другий гол. Караваєв захисником ніколи не був. Його просто поставили на цю позицію. Він завжди грав у півзахисті. Навіть якщо ми два голи пропустили, то повинні були забивати п'ять.

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Треба говорити про майстерність. Коли Соболь вийшов один на один, у нього було чотири варіанти. Він вибрав найгірший, найпростіший, найдурніший. Якщо ти серйозний футболіст, ти, виходячи віч-на-віч, знаєш, що робити", – сказав Леоненко в ефірі програми Великий футбол.

Нагадаємо, Україна пропустила другий гол від Казахстану на останніх секундах зустрічі від Валіулліна, який пробивав з-під Караваєва. А вже 4 вересня команда Петракова зіграла внічию з Францією (1:1).

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