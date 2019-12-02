Леоненко: Випаде Грузія – поїдемо на шашлики, а нідерландці можуть і перегоріти

Футбольний експерт ТК Футбол 1/2 Віктор Леоненко прокоментував результати жеребкування Євро-2020 для України.

"Це найдурніше і зрозуміле для всіх жеребкування. До нього вже всі знали, хто з ким грає. Єдине, я не знаю, хто в березні нам потрапить. Випаде Косово – і група вже стає серйозною. А якщо отримаємо Грузію – поїдемо всі на шашлики.

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Зараз незрозуміло хто фаворит, тому що деякі команди гратимуть удома. Те, що починаємо проти Нідерландів – добре. Тому що нам треба боятися слабких. Згадуємо Люксембург. Четверта команда все одно буде вважатися слабкою. Неприємно те, що суперники грають удома, хоча ті ж голландці можуть і перегоріти", – сказав Леоненко в ефірі програми "Великий футбол".

Нагадаємо, збірна України зіграє на Євро-2020 зі збірними Нідерландів, Австрії та переможцем шляху D Ліги націй або Румунією (у випадку її перемоги в шляху A Ліги націй).

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