Леоненко відзначив позитивні сторони ФК Львів, що дозволили команді відібрати очки у Динамо та Шахтаря

Екс-нападник Динамо Віктор Леоненко поділився враженнями від результатів ФК Львів після 18-ти турів чемпіонату України.

"Хороші результати Львова зараз – це наслідок того, що в команді розібралися зі складом, тобто знайшли розумний баланс між бразильськими легіонерами та українськими гравцями, і вчасно призначили потрібного головного тренера.

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Ну і можна відзначити тактику, де на першому місці стоїть результат. А конкретно – гра в обороні, що ми і побачили на прикладах матчів львів'ян проти Шахтаря і Динамо. Гра проти Олександрії – з того ж розряду. Хоча також потрібно відзначити, що Олександрія мала проблеми в центрі поля, де не було потрібних виконавців", – сказав Леоненко в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, перше коло УПЛ ФК Львів закінчив на 8-й сходинці, маючи в активі 23 очки.

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