Вже колишній експерт телеканалів "Футбол" Віктор Леоненко не забарився з відповіддю на різкі заяви президента Руху Григорія Козловського та екс-гравця Карпат Михайла Кополовця.

"Гостра реакція на мої слова з боку Кополовця та Козловського? Мені вже повідомили. Кополовцю це вже друге зауваження. Хочу йому сказати, що не треба мене ображати, все-таки, я старший за нього.

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А Козловський на мене вічно ображений. Він ще до війни мені казав: "Чому ти нас (Рух – прим.) постійно критикуєш?" – зазначив Леоненко в інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, Козловський та Кополовець послали колишнього експерта телеканалів "Футбол" вслід за російським воєнним кораблем, бо Леоненко став на захист спортсменів з країни-окупанта, які продовжують мовчазну підтримку війни. За це його, власне, і звільнили з роботи.

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