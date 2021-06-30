Експерт телеканалу "Футбол" Віктор Леоненко вважає, що у "синьо-жовтих" є шанс на півфінал чемпіонату Європи, але є одне "але".

"Потрібно привітати шведів: вони спочатку нас вивели з групи, а тепер допомогли вийти в 1/4 фіналу Євро. Варто відзначити Бесєдіна, сподіваюсь, все в порядку з його здоров'ям. Якби не його травма – Довбик не грав би і не забив би м'яч. Щодо Миколенка та Маліновського – тут все просто, тому що було видно, що ми будемо грати від оборони і Андрій Миколайович поставив людей, які відбирають.

Швеція – Україна: Бущан поділився цікавим секретом на випадок післяматчевої серії пенальті

Зінченко замість 100 передач зробив всього дві, в основному назад віддавав, але забив, і ще й асистувати вдалось. Шведи вже знали, що вони виграють і це стало великим плюсом нашій команді. Шведи всередині відчували, що вони сильніші, тим більше, що ми вийшли з групи за рахунок них. Потрібно відзначити тренерський штаб – вони правильно зробили, що поставили Зінченка на лівий фланг і не поставили Маліновського, тому що я не уявляю, щоб було, якби вони грали в середині.

Погано, що Довбик в останніх трьох іграх не виходив і не грав, ми його навіть не бачили і не знали. Маліновський зробив багато зайвих торкань, туди втікав, назад втікав – так раніше грав Ярмоленко і Коноплянка, але їх перевчили вже. Футболісти повинні кожен день працювати.

Ми можемо і Англію пройти, головне, потрібно Стерлінга прибрати. З англійцями буде простіше, ніж зі шведами. Шведи реально грають в футбол, а ось Англія поки мучиться. Може вона дійсно видасть хороший матч, але там поки лише Стерлінг грає. Головне не перегоріти", – сказав Леоненко у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, збірна України видряпала перемогу у збірної Швеції на останній хвилині додаткового часу і пробилась в 1/4 фіналу Євро-2020, де зустрінеться з Англією. Поєдинок відбудеться 3 липня.

Швеція – Україна: Команда народжується в муках – це було краще за 2006, жахіття змусило Шевченка здатися і повірити