"Головна проблема Шахтаря – неправильна тактика. Вони, якщо простіше сказати, повільно контролюють м'яч. Кожен футболіст тягне м'яч по 5-7 секунд.

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Мені здається, Каштру не може змусити гравців атаки відбирати м'яч. Вперед йдуть всі, а решта чекають на таксі. Шахтар третю гру розпочав з форою, а це нелегко. Вже одразу нерви, треба швидше зрівнювати рахунок, а тут ще й грубо привозять", – сказав Віктор Леоненко в ефірі програми Великий футбол.

Нагадаємо, Шахтар вирвав нічию у матчі з Десною (2:2) та після 5-го туру посідає четверту сходинку у турнірній таблиці УПЛ.

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