"Я взагалі не бачу проблем. Людина (Андрій Шевченко – Футбол 24) хоче працювати в клубі. Молодець, я тільки його підтримую.

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Маркевич – це справжнісінька кандидатура. У нас кандидатур навалом, питання: "Чи хоче хтось збірну очолювати чи хоче в клубі працювати?" Скрипник також чудова кандидатура, він – комунікабельний, як і Маркевич", – сказав Леоненко в ефірі Великого футболу.

Наразі серед претендентів на місце Андрія Шевченка називають чимало фахівців, серед яких, окрім Маркевича, ще є Сергій Ребров, Джанні Де Б'язі, Юрген Клінсманн та інші.

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