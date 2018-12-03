Леоненко: Весною в Динамо не буде таких суперників, як Астана

Екс-нападник Динамо Віктор Леоненко скептично оцінив перспективи киян після матчу Ліги Європи проти Астани (1:0).

"Вважаю, що проблема не в штучному полі, адже футболісти грають в бутсах. У Динамо ж є свій манеж. Всі мовчать про те, що Астана три тижні тому закінчила чемпіонат. У нас би вже верещали, що команда не тренується і не грає. Слава Богу, що створили напівмоменти, забили, витримали і перемогли. Потрібно привітати динамівців. Але не забувайте, що робити навесні? Там вже не буде таких суперників, як Астана.

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Якщо кияни куплять нападника, то за місяць збору його не награють. Де Че Че, де Сідклей? Я теж можу вийти і грати на чистих м'ячах. Це ж було підсилення. Рукавіна міг два голи забити, а це був гравець Сідклея. Казахи теж помилялися на штучному газоні. Це рівень футболістів. Я б виділив Бурду, який не дав зіграти нападникам суперника", – сказав Леоненко в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, після перемоги над Астаною Динамо гарантувало собі путівку в плей-офф Ліги Європи.