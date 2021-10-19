"Якщо Динамо пропускає, то в чемпіонаті вдається відігратись. З Барселоною в єврокубках не пройде. Про це потрібно думати гравцям і тренерам.

Барселона – Динамо: кияни оголосили склад на матч Ліги чемпіонів

У Динамо більше шансів взяти очки з Барсою, ніж у Шахтаря з Реалом", – коротко резюмував Леоненко в ефірі програми Великий Футбол.

До слова, підопічні Роберто Де Дзербі зустрінуться з мадридцями вже нині, 19 жовтня, стартовий свисток на НСК Олімпійський пролунає о 22:00. Команда Мірчі Луческу гратиме з "блаугранас" на Камп Ноу завтра.

Петракову і збірній України заважає несподівана проблема, Динамо і Шахтар отримали одну ціль, а Вернидуб "вакцинувався"