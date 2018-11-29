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АСТАНА - ДИНАМО ВОРСКЛА - АРСЕНАЛ ЛІГА ЄВРОПИ

"Хацкевич працює з тими, хто є", – Леоненко назвав причину проблем Динамо

17:46 82 Читать на русском
"Хацкевич працює з тими, хто є", – Леоненко назвав причину проблем Динамо
Тренування киян / ФК Динамо

Екс-форвард Динамо Віктор Леоненко поділився очікуваннями від матчу проти Астани.

"Якщо Динамо поставило перед собою завдання посісти перше місце в групі Ліги Європи, а інших завдань від керівництва клубу бути не може, то тоді, звичайно, киянам треба в Астані перемагати. Амбіції і клас у Динамо вищий, тим більше, якщо команда хоче успішно виступати в єврокубках.

Астана – Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Не думаю, що штучне поле може якось впливати на гру і результат. Це вже відмовки. Зараз штучні поля іншої якості, це не бетон, який встелений килимом, як було раніше.

Не треба ускладнювати ситуацію і робити трагедію з поразки в Олександрії. Хоча програвати цей матч, звичайно, "динамівцям" не варто. Втратили хоча б нічию через необдумані дій голкіпера.

Звичайно, у Динамо є певні проблеми, тому що клуб не зміг посилитися. Хацкевичу доводиться працювати з тими, хто є. А ось завдання і вимоги залишилися незмінними – медалі та Кубки. Тому в Астані буде складно, але все одно кияни зобов'язані вигравати навіть на виїзді, тому що попалася група, в якій можна і потрібно займати перше місце", – передає слова Леоненка Команда№1.

Астана – Динамо: анонс матчу Ліги Європи

Ліга Європи5 тур"Астана-Арена" (Астана)

Астана - Динамо: Четвер 29 листопада 2018

Астана

live 24'
0 : 0
Динамо
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Теги
Динамо Динамо Ліга Європи Віктор Леоненко Астана - Динамо
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