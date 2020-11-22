Експерти програми "Великий Футбол" повертаються до нормального життя.

Олександр Денисов, Віктор Леоненко та Михайло Метревелі здолали коронавірус. Вони з'явились у студії в ефірі програми "Великий Футбол" від 22 листопада.

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До цього вони виходили в ефір з дому, перебуваючи на самоізоляції. В'ячеслав Шевчук – четвертий учасник програми – раніше вже перехворів COVID-19.

До слова, нещодавно на телеканалах "Футбол" був спалах сумнозвісної хвороби, зокрема інфікувались Володимир Крамар та Ігор Бурбас.

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