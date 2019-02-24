Леоненко: Суркіс щось не те курить

Експерт телеканалу "Футбол 1/2" Віктор Леоненко гостро відреагував на інтерв'ю Ігоря Супкіса у програмі Вацко Live.

"Ігор Михайлович, начебто, не такий старий. Для мене незрозуміло, що він у Вацка робив. Не знав, що президенти клубів ходять на Youtube. Раз пішов, то це вже смішно. Але мені найбільше цікаво, що він курив?

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Ще влітку ми повинні були разом з ним розбирати матч за Суперкубок. Якось він це забув. Мабуть, Ігор Михайлович був чимось зайнятий. Може, Монако відволікло. Бажаю йому поменше курити. Що він там курив, я не знаю. Можливо, щось не те.

Мене більше зачепили його слова, що якщо телеканал "Футбол 1/2" показуватиме матчі Динамо, то Ігор Михайлович зніме команду з чемпіонату України. Мене це починає хвилювати, знаєте чому?

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По-перше, Суркіс готовий прийти на канал "Футбол", щоб прокоментувати зі мною будь-який матч. І тут же говорить, що не хоче, щоб цей транслятор показував поєдинки за участю його команди. Якщо ви сильні, то доводьте. Чому ж ви ображаєтеся і ховаєтеся від каналу "Футбол"? Це ж говорить не про сміливість, а навпаки, про боягузтво.

Ігор Михайлович каже, що не лізе в справи команди, але вже сказав, що з Челсі гратиме Сідклей або Цітаішвілі. Звідки він це знає? Напевно, Суркіс – пророк.

Буду радий якщо команда буде грати, але поки що Динамо лише мучиться. На жаль, уже давно. Ігорю Михайловичу – привіт і багато здоров'я. І нехай курить що-небудь інше", – сказав Леоненко порталу Footboom.

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