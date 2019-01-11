Леоненко: Селезньов, навіть повзаючи, може стати авторитетом в Малазі

Колишній нападник збірної України Віктор Леоненко прокоментував трансфер Євгена Селезньова в іспанську Малагу.

"По-перше, це дуже розумне вирішення питання, оскільки чемпіонат Іспанії, нехай навіть другого дивізіону, і чемпіонат Туреччини – це небо і земля і, по-друге, це виклик для футболіста. Знаючи характер Селезньова, думаю, нападнику буде не важко там себе зарекомендувати.

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По турнірній таблиці видно, що Малага ставить завдання вийти до Прімери, тому потенціал, щоб показати себе в непоганому європейському клубі, у Селезньова є.

Він знає, де потрібно перебувати в штрафному майданчику суперника, відчуття гола у Селезньова присутнє, він вміє грати головою. Загалом, з огляду на всі ці якості, Селезньов, навіть повзаючи, може стати авторитетом в Малазі", – цитує Леоненка Команда 1.

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