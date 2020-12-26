Леоненко: Селезньов і Мілевський? Обоє слабкі
Колишній гравець Динамо Віктор Леоненко висловився щодо двох екс-форвардів збірної України.
Віктор Леоненко освоює соціальні мережі. Цього разу він відповів одному із своїх прихильників на запитання про двох ветеранів українського футболу.
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"Хто, на вашу думку, сильніший нападник: Селезньов чи Мілевський?", – запитав підписник. Леоненко не забарився з відповіддю: "Обоє слабкі".
Зауважимо, Артем Мілевський нещодавно став гравцем Миная, який йде одинадцятим. А от Євген Селезньов з початку поточного сезону виступає за Колос, який розташувався на 6 сходинці.
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