Віктор Леоненко освоює соціальні мережі. Цього разу він відповів одному із своїх прихильників на запитання про двох ветеранів українського футболу.

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"Хто, на вашу думку, сильніший нападник: Селезньов чи Мілевський?", – запитав підписник. Леоненко не забарився з відповіддю: "Обоє слабкі".

Зауважимо, Артем Мілевський нещодавно став гравцем Миная, який йде одинадцятим. А от Євген Селезньов з початку поточного сезону виступає за Колос, який розташувався на 6 сходинці.

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