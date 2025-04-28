"Як мені гра Андрія Ярмоленка? Як завжди. Купа непотрібних дотиків, як він робив і 100 років тому.

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Іноді в нього виходить, але в такому чемпіонаті, рівня першості міста, чому б і не вийде. Йому ж три години дають для ухвалення рішення! Я теж можу вийти в 55 років і зробити те саме. Ніхто не забирає м'яч, команда в помаранчевій формі вся у штрафному. Краса", – сказав Леоненко у коментарі BLIK.

Нагадаємо, після 26-ти турів Динамо з 64-ма пунктами залишається на вершині турнірної таблиці УПЛ і випереджає Олександрію на 4 пункти. Шахтар з 54-ма балами третій.

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