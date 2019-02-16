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Леоненко розкритикував Соля: Пора мені відновлювати кар'єру

18:23 717 Читать на русском
Леоненко розкритикував Соля: Пора мені відновлювати кар'єру
Фран Соль / Фото: ФК Динамо

Колишній форвард Динамо Віктор Леоненко поділився враженням від гри киян з Олімпіакосом в 1/16 матчу Ліги Європи.

"Перший тайм був дуже поганим. Другий – хорошим. Кияни самі собі створюють проблеми, а потім стають героями. Так, як Соль грає – пора мені відновлювати кар'єру. Я, напевно, цікавіше буду виглядати.

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Результат для киян позитивний. Це радує. Кияни повинні проходити Олімпіакос. У них шанси кращі, ніж у Шахтаря в парі з Айнтрахтом. Навіть удесятьох, без Соля. Не розумію, чому Хацкевич так довго його тримав. Русин забив чотири голи на зборах – Соль жодного.

Можливо, Назарій краще готовий до початку сезону і не важливо, що іспанця купили на підсилення або хтось там буде ображатися, що його не ставлять. Соль має хоча б чіплятися за м'яч. Якщо форвард не чіпляється, то захист починає нервувати, тому що весь час потрібно відбирати.

Можливо, Фран заб'є в матчі-відповіді або чемпіонаті. подивимося", – цитує Леоненка портал 1927.kiev.ua.

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Олімпіакос - Динамо: Четвер 14 лютого 2019

Олімпіакос
Матч завершено
2 : 2
Динамо
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Теги
Динамо Динамо Фран Соль Фран Соль Олімпіакос - Динамо Ліга Європи Віктор Леоненко
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