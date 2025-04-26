"Якщо у Ярмоленка прізвисько "Ярмола", то яка різниця, хто тебе так називає – партнери по команді чи вболівальники. Ображатися на дитину через "Ярмолу" – це цирк. Тоді нехай усім скаже, щоб його Андрієм Миколайовичем називали.

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Яких тільки в мене прізвиськ не було – і "Леон", і "Артист", і "Футбольний прем’єр". Хацкевич "Майстром" називав. Я до всіх нормально ставився і не ображався. Лобановський мене Віктор Євгенович називав, жартував так. Після цього мене вся команда почала так називати. Я і сам прізвиська люблю вигадувати, і ніхто не ображається. Йовічевіча он "Арамісом" називав через його борідку і вусики. Це нормально.

Випадок із Ярмоленком мені нагадав історію, яку мені Алієв розповів. Одного разу він із сином був на якомусь матчі, після гри вони зустрілися з Ребровим. Син Алієва назвав його "дядя Серьожа", на що Ребров відповів: "Який дядя Серьожа? Я – Сергій Станіславович". Потім дитина каже: "Станіславович". Ребров знову: "Не Станіславович, а Сергій Станіславович". Алієва це трохи зачепило", – сказав Леоненко для Sport-Еxpress.

Нагадаємо, під час розминки перед матчем 1/4 фіналу Кубка України між Динамо і Рухом (1:0) Андрій Ярмоленко вступив у перепалку з вболівальником, провівши з ним виховну бесіду: "Дивись, тобі скільки років? 14? А мені 35. Я старший за тебе на скільки років? Порахуй. На 21. І ти як мене називаєш? Ярмола, Ярмола?"

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