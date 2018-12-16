Леоненко: Потрібно продавати Циганкова, бо через рік-два він буде коштувати менше, але в Європі він не заграє

Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко поділився своєю думкою щодо необхідності продажу Віктора Циганкова.

"Потрібно дивитися скільки дають. Якщо пропонують хороші гроші, то можна продавати всіх гравців. Якщо за Циганкова щось дають, то його потрібно відпускати, тому що він нестабільний.

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Готовий посперечатися, що через рік-два він буде коштувати ще менше. Щоб за нього запропонували велику суму грошей, то Віктору навесні в Лізі Європи потрібно продемонструвати найвищий рівень.

Якщо в чемпіонаті України забивати по три м'ячі Карпатам, то від цього трансферна вартість не збільшиться. На якому місці знаходиться львівський клуб? На десятому! Там тренери кожен день звільняються.

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Дивитися і оцінювати Циганкова будуть по іграх з серйозними командами. Не думаю, що він заграє зараз в європейському топ-клубі", – цитує Леоненка FootBoom.