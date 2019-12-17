Леоненко похвалив Олександрію за гру у Лізі Європи

Виявляється, екс-нападник Динамо, а нині експерт на ТБ Віктор Леоненко вміє не лише критикувати.

"Досвід корисний не тільки для Шарана, а й для футболістів Олександрії. Команда зобов'язана брати все найкраще, і досвід, і стаж.

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Єврокубкові матчі не заважали Олександрії набирати очки і в чемпіонаті. Сподіваюся, так буде і в майбутньому", – сказав Леоненко в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, Олександрія не змогла вийти з групи Ліги Європи, посівши останню сходинку (3 очки). Після 18-ти турів УПЛ підопічні Шарана розташувались на 5-й сходинці турнірної таблиці.

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