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Леоненко похвалив Олександрію за гру у Лізі Європи

06:30 581 Читать на русском
Леоненко похвалив Олександрію за гру у Лізі Європи
ФК Олександрія / Фото Reuters

Виявляється, екс-нападник Динамо, а нині експерт на ТБ Віктор Леоненко вміє не лише критикувати.

"Досвід корисний не тільки для Шарана, а й для футболістів Олександрії. Команда зобов'язана брати все найкраще, і досвід, і стаж.

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Єврокубкові матчі не заважали Олександрії набирати очки і в чемпіонаті. Сподіваюся, так буде і в майбутньому", – сказав Леоненко в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, Олександрія не змогла вийти з групи Ліги Європи, посівши останню сходинку (3 очки). Після 18-ти турів УПЛ підопічні Шарана розташувались на 5-й сходинці турнірної таблиці.

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Теги
Ліга Європи Віктор Леоненко Володимир Шаран Володимир Шаран Олександрія Олександрія
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