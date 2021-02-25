"Юра – мій друг, радий за нього, що після паузи він знову буде головним тренером. Найголовніше, щоб надовго, тому що Владислав Гельзін любить часто міняти тренерів. Будемо сподіватися, що у Калітвінцева буде довіра і підкріплення складу.

Калітвінцев офіційно очолив Олімпік

Але помучитися, звичайно, йому доведеться, втім, як і будь-кому, хто був би на його місці. Бажаю йому удачі і побільше здоров'я, тому що тренерська лава йде – це рік за два. Ось Луческу на очах у Динамо старіє.

Тому бажаю Юрію Миколайовичу отримувати задоволення від гри його команди, а не старіти. Було б добре йому ще свого сина запросити в Олімпік, це було б гарне посилення. Шкода, що він продовжив контракт з Десною", – поділився Леоненко у коментарі meta-ratings.

Зазначимо, що Калітвінцев несподівано змінив Климовського на посаді головного тренера Олімпіка, підписавши контракт терміном на 1,5 роки.

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