Леоненко: Після помилки Бойка, будь-який тренер поміняв би голкіпера

Екс-нападник Динамо Віктор Леоненко поділився враженнями від гри киян у матчі проти Олександрії (1:2) та оцінив гру воротаря Дениса Бойка.

"У Динамо атаки були, флангових передач було багато, а ось моментів – немає. Або перебив, або не добив, або потрапив в когось, або воротар вибив м'яч на кутовий... Ось і виходить, що гравці ніби і намагаються, все правильно роблять, а моментів немає, тому що майстерність відсутня.

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Хочеться, щоб були моменти. А тут – здоров'я залишили, а моментів практично немає.

Ситуація з Бойко? Коли ти такі помилки робиш, як правило, всі тренери міняють воротаря, ставлять іншого. І вже Бойко повинен чекати, поки Бущан зіграє. У цій грі Денис підвів команду, клуб, і плюс ще очок не взяли", – цитує Леоненка footballua.tv.

Нагадаємо, після поразки Динамо опустилось на третю сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 32 очки.

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