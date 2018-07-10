Леоненко: Підключилася влада і Вукоєвіча звільнили, щоб уникнути скандалу

Екс-футболіст Динамо та збірної України Віктор Леоненко прокоментував ситуацію, яка склалась навколо Домагоя Віди та Огнєна Вукоєвіча.

"Щодо висловлювань Вукоєвіча та Віди, все вирішувала ФІФА, а не Росія. Наші сусіди підняли шум ... Значить цього не можна було говорити. Вони чомусь не сказали: "Слава Україні", коли обіграли іншу команду.

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Наприклад, ту ж Данію, Ісландію, Аргентину або Нігерію. Значить, робилося це свідомо. Коли людина говорить, мовляв, я патріот, люблю Динамо, тоді чого ти до Туреччини поперся? Чому не залишився в Україні? Тим більше, Домагой був потрібен киянам. Постає питання і до президента клубу.

Вважаю, що Віда, як футболіст, виріс в Динамо. Прийшов якось він зовсім смішним гравцем. Тут вже питання не до мене, а до ФІФА. Значить, не можна певні речі говорити і кричати. Тим більше, що Віда зараз не гравець Динамо. Якщо Віду не дискваліфікували, значить не все так погано. Але, розумію, чому цього не сталося. Тому що сказали б, що росіяни образилися і вирішили його покарати, послабивши тим самим збірну Хорватії перед півфінальної грою з Англією.

Що стосується Вукоєвича, то напевно, його звільнили, щоб уникнути скандалу. Чув, що багато росіян вимагали, щоб Хорватія пояснила дії Вукоєвича і Віди. Там все було серйозно, ось тому його і прибрали.

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Це, звичайно, неприємно, але коли спортсмени лізуть в політику ... А в політиці не завжди все добре ... Слава богу, що Віду не дискваліфікували. Адже не можна пропускати такі матчі, як півфінал з Англією. Що стосується Вукоєвіча, то якщо його звільнили зі збірної, значить долучилася влада", – цитує Леоненка footboom.

Нагадаємо, Домагой Віда після матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Росії вигукнув "Слава Україні", чим спровокував справжню полеміку. ФІФА попередила футболіста, хоча Віда ризикував отримати дискваліфікацію.