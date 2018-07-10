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Леоненко: Підключилася влада і Вукоєвіча звільнили, щоб уникнути скандалу

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Леоненко: Підключилася влада і Вукоєвіча звільнили, щоб уникнути скандалу
Віктор Леоненко / фото із соцмереж

Екс-футболіст Динамо та збірної України Віктор Леоненко прокоментував ситуацію, яка склалась навколо Домагоя Віди та Огнєна Вукоєвіча.

"Щодо висловлювань Вукоєвіча та Віди, все вирішувала ФІФА, а не Росія. Наші сусіди підняли шум ... Значить цього не можна було говорити. Вони чомусь не сказали: "Слава Україні", коли обіграли іншу команду.

Вукоєвіч виключений зі збірної Хорватії на ЧС-2018 через слова про Україну після перемоги над Росією

Наприклад, ту ж Данію, Ісландію, Аргентину або Нігерію. Значить, робилося це свідомо. Коли людина говорить, мовляв, я патріот, люблю Динамо, тоді чого ти до Туреччини поперся? Чому не залишився в Україні? Тим більше, Домагой був потрібен киянам. Постає питання і до президента клубу.

Вважаю, що Віда, як футболіст, виріс в Динамо. Прийшов якось він зовсім смішним гравцем. Тут вже питання не до мене, а до ФІФА. Значить, не можна певні речі говорити і кричати. Тим більше, що Віда зараз не гравець Динамо. Якщо Віду не дискваліфікували, значить не все так погано. Але, розумію, чому цього не сталося. Тому що сказали б, що росіяни образилися і вирішили його покарати, послабивши тим самим збірну Хорватії перед півфінальної грою з Англією.

Що стосується Вукоєвича, то напевно, його звільнили, щоб уникнути скандалу. Чув, що багато росіян вимагали, щоб Хорватія пояснила дії Вукоєвича і Віди. Там все було серйозно, ось тому його і прибрали.

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Це, звичайно, неприємно, але коли спортсмени лізуть в політику ... А в політиці не завжди все добре ... Слава богу, що Віду не дискваліфікували. Адже не можна пропускати такі матчі, як півфінал з Англією. Що стосується Вукоєвіча, то якщо його звільнили зі збірної, значить долучилася влада", – цитує Леоненка footboom.

Нагадаємо, Домагой Віда після матчу 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Росії вигукнув "Слава Україні", чим спровокував справжню полеміку. ФІФА попередила футболіста, хоча Віда ризикував отримати дискваліфікацію.

Теги
Домагой Віда Домагой Віда ЧС 2018 Оґнєн Вукоєвіч Оґнєн Вукоєвіч Віктор Леоненко
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