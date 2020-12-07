"У першому таймі у Маріуполя був день відбирань, а в другому – кияни на класі здобули перемогу. Великий плюс для Динамо, що вони після Юве не їдуть до Маріуполя, а грають удома.

Супряга розповів, в якому чемпіонаті хотів би продовжити кар'єру – форвард Динамо мріє про кубок Ліги чемпіонів

Нещерет, вважаю, допоміг команді. Забий тоді маріупольці, і могли бути нерви, 1:1, другий тайм і треба поспішати", – сказав Леоненко в ефірі програми "Великий Футбол".

Нагадаємо, у матчі 12-го туру проти Маріуполя Руслан Нещерет залишив свою команду у меншості наприкінці першого тайму – голкіпер не одразу вирішив, чи виходити з воріт, а потім, вийшовши за межі штрафного майданчика, скосив півзахисника суперника Сергія Горбунова.

Вилучення голкіпера не завадило "біло-синім" здобути чергову перемогу у чемпіонаті України – підопічні Луческу продовжують очолювати турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Шахтар на 3 очки.

Маріуполь – Динамо: Київ чекає Реброва з тривогою – вилучень мало, найкращий бомбардир УПЛ, натяки Луческу 4 гравцям