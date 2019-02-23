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Леоненко оцінив шанси Динамо на прохід Челсі

09:16 718 Читать на русском
Леоненко оцінив шанси Динамо на прохід Челсі
Віктор Леоненко / Фото з соцмереж

Екс-нападник Динамо Віктор Леоненко поділився враженнями від результату жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи для киян.

"Челсі для Динамо не найгірший варіант. Як бачимо, команда Саррі зараз "провисає". Це такий же Челсі, як випадав киянам при Реброві, який всі обігрували в АПЛ. Тоді з англійцями ми теж непогано зіграли – внічию на своєму полі.

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По-перше, з Челсі можна грати. По-друге, зіграйте добре і, може бути, товариш Абрамович когось із Динамо візьме. Навіть мої коти знають, що Челсі – це майданчик. Будь ласка, показуйте себе. Не з Олімпіакосом, хоча і з ним динамівці себе не проявили.

Чи можна Челсі обігрувати? Якщо брати матч Динамо проти Олімпіакоса, то навряд чи. Два моменти було як у нас, так і у них. По грі грецька команда виглядала краще. Хоча поєдинок нагадував гойдалки.

Звичайно, якщо Динамо пройде Челсі, то це буде ейфорія. Хоча поїдьте в Лондон і почитайте, що пишуть про команду Саррі", – цитує Леоненка FootBoom.

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Ліга Європи1/8 фіналу

Челсі - Динамо: Четвер 07 березня 2019

Челсі
до матчу
12
дн
:
10
год
:
33
хв
Динамо
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Динамо Динамо Віктор Леоненко Челсі - Динамо Динамо - Челсі Ліга Європи
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