"Динамо має доводити, що вони чемпіони. Якщо Шовковський випустить другий склад, то це означатиме, що трошки злякалися. Чемпіонство потрібно підтверджувати, щоб у вболівальників не залишалося осаду.

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Фаворит у цьому матчі Динамо! У Шахтарі дуже багато піжонів, тому в них нічого не виходить. Я називаю таких гравців – "самопризначенці". У збірній призначили самі себе зірками, тепер – у Шахтарі. Вони забули, що чемпіонство треба підтверджувати, а в нашому чемпіонаті це зробити нескладно.

Рівень УПЛ зараз – це першість міста. Я краще буду у себе у дворі підмітати, ніж матчі нашого чемпіонату дивитися, хоча Шахтар – Динамо гляну, щоб потім гру на молекули розібрати", – сказав Леоненко для Українського футболу.

Нагадаємо, поєдинок між Динамо та Шахтарем відбудеться сьогодні, 27 квітня. Стартовий свисток матчу пролунає о 18:00 за київським часом.

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