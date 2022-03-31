Леоненко не вірить, що Росія зміниться після повалення режиму Путіна
Колишній нападник Динамо Віктор Леоненко поділився думками щодо майбутнього росіян після відходу Путіна.
"Якщо прийде хтось замість Путіна, щось зміниться? Не знаю, ніхто не певен. Будь-який президент після себе залишає спадкоємця. Не думаю, що щось зміниться. Після Путіна буде його продовження? Думаю, що це версія будь-якої нормальної людини. Якби ти був президентом, якщо ти поганий, ти ж не поставиш класного, який посадить тебе у в'язницю чи розстріляє?
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Назарбаєв начебто сто років був, але нічого, добре почувається. Як і всі наші президенти та російські. У них є домовленості, недоторканність. Змінитися щось може тоді, коли хтось прийде, подивиться і зробить висновки", – поділився Леоненко у програмі Денисов Time.
Нагадаємо, одіозний нападник народився та виріс в Тюмені, однак незадовго після розвалу СРСР перебрався до київського Динамо і вирішив виступати за збірну України.
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