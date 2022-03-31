"Якщо прийде хтось замість Путіна, щось зміниться? Не знаю, ніхто не певен. Будь-який президент після себе залишає спадкоємця. Не думаю, що щось зміниться. Після Путіна буде його продовження? Думаю, що це версія будь-якої нормальної людини. Якби ти був президентом, якщо ти поганий, ти ж не поставиш класного, який посадить тебе у в'язницю чи розстріляє?

Леоненко пригадав, як під впливом Суркіса міняв російське громадянство на українське

Назарбаєв начебто сто років був, але нічого, добре почувається. Як і всі наші президенти та російські. У них є домовленості, недоторканність. Змінитися щось може тоді, коли хтось прийде, подивиться і зробить висновки", – поділився Леоненко у програмі Денисов Time.

Нагадаємо, одіозний нападник народився та виріс в Тюмені, однак незадовго після розвалу СРСР перебрався до київського Динамо і вирішив виступати за збірну України.

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